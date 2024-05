Waterschap schrapt open dag: 'Aanpak wateroverlast is nu belangrijker'

Waterschap De Dommel schrapt de open dag van zondag in Biest-Houtakker vanwege wateroverlast. Het waterschap heeft de handen vol aan alle ellende die is ontstaan door de enorme hoeveelheid regen. Onder meer in regio De Kempen hebben boeren en bewoners veel problemen.

De Ridder vindt het jammer dat het evenement niet kan doorgaan. "Maar onze eerste zorg is het waterbeheer en de problemen op sommige plekken in ons gebied."

Eigenlijk zou zondag in Biest-Houtakker de open dag plaatsvinden met als thema 'Zondag Waterdag'. Er zou van alles te doen zijn bij de rioolwaterzuivering, zoals een rondleiding langs de zuiveringsstappen, het knutselen van een waterdier of proefjes doen met een professor.

Bewoners en boeren hebben veel last van het hoge water. Landerijen en wegen staan op veel plekken onder water. Boeren kunnen niet zaaien en gewassen staan te rotten in het veld. Gras maaien kan ook niet, omdat machines wegzakken in de modder.

Zo vertelde geitenboer Peter Sterken uit Vessem al eerder over de problemen waar hij mee te maken heeft. Hij teelt naast gras en mais ook voer voor z'n dieren, maar zijn perceel is veranderd in een grote waterplas. "Af en toe schieten de tranen in mijn ogen. Als ik dit jaar geen maïs kan telen, kan dat het einde van mijn bedrijf betekenen. Zo serieus is het."

De meimaand is kletsnat, maar volgens het waterschap is het eigenlijk sinds oktober al veel natter dan normaal. "De bodem is in het hele gebied verzadigd met regen. De grondwaterstanden zijn erg hoog en het water heeft geen tijd om weg te zakken. Elke bui die erbij komt, geeft dan snel overlast."

Peter Sterken laat zijn land zien en de enorme hoeveelheid water.