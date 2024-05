Ook in België kunnen ze gaan smullen van De Bauers

Het televisieprogramma 'De Bauers, 20 jaar later' wordt in Nederland omarmd. Maar ook onze zuiderburen mogen gaan genieten van de realitysoap over Frans Bauer en zijn Maris uit Fijnaart. De Belgische tv-zender VTM zendt de serie vanaf juni uit.

Twintig jaar geleden, in 2004, volgde heel Nederland Frans Bauer tijdens zijn leven met een jong gezin en een prille carrière. Nu twintig jaar later, is Frans opnieuw te zien. Samen met zijn Maris en hun vier zoons Christiaan, Jan, Frans Junior en Lucas neem je een kijkje in hun dagelijks leven. De kinderen zijn bijna volwassen en Frans heeft het gemaakt in de muziek. Te zien is hoe Frans opziet tegen zijn vijftigste verjaardag, hoe hij probeert af te vallen en zich daarvoor in een modderpak laat hijsen. Volgens Het Laatste Nieuws zendt VTM de serie vanaf 11 juni uit. De serie is in Nederland een enorm succes. Iedere aflevering trok meer dan twee miljoen kijkers in Nederland. De laatste aflevering van de reeks kwam donderdag op televisie. VTM zond de serie in 2004 ook uit. Bekijk hier het debuut van De Bauers ruim twintig jaar geleden:

