Verkrachter van kwetsbare vrouwen bestraft met cel en tbs

Een man van veertig uit Veghel heeft vier jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen. Volgens de rechtbank in Den Bosch heeft hij twee kwetsbare vrouwen verkracht. Als de man uit de gevangenis komt en de tbs-verpleging erop zit, dan wacht hem mogelijk een nieuwe behandelingsperiode. Er was zes jaar met tbs geëist.

De rechtbank was duidelijk in zijn oordeel: Sahal Y. heeft op doortrapte en manipulatieve wijze misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid van zijn slachtoffers. Het lijkt er volgens de rechter op dat hij de vrouwen hierop heeft uitgezocht.

'Diepe sporen'

Eén van de vrouwen maakte de rechtbank duidelijk dat de gebeurtenissen tot op de dag van vandaag diepe sporen nalaten. Ook is ze bang dat er filmpjes van haar zijn of worden verspreid.

Alle betrokkenen zaten stevig aan de drank en gebruikten allerlei soorten drugs. Zo werd hun samenzijn steeds een cocktail van drank, drugs, seks en criminaliteit.

Het misbruik begon in augustus 2022. Gedurende drie weken had de man verschillende keren seks met één van de vrouwen in het huis in Berghem waar hij toen woonde. In januari 2023 vergreep hij zich andermaal aan haar, toen in Tilburg. Volgens de man gebeurde dit vrijwillig.

De vrouw ontkent dit en stelt dat ze werd gedwongen tot seks met de nu veroordeelde man en een andere man. Bovendien werd zij met tie-wraps vastgebonden en werd een deken over haar hoofd gelegd. Begin vorig jaar werd zij hardhandig onder druk gezet om de man oraal te bevredigen. De rechtbank acht in beide situaties verkrachting bewezen.

De dader - een veelpleger op het gebied van diefstal en geweld - heeft ook voor duizenden euro’s gepind van de bankrekening van de vrouw. Ook nam hij zonder toestemming haar scooter mee en veroorzaakte hij hiermee een verkeersongeval in Vorstenbosch. Ook dit is meegenomen in de straf.

Weinig weerstand

De andere vrouw verbleef in een ggz-instelling in Boekel, omdat ze niet aangeboren hersenletsel heeft. Zij werd ernstig seksueel misbruikt in een fase van haar leven toen ze het heel erg moeilijk had. De man was bovendien onder invloed van alcohol en wist dat ze weinig weerstand kon bieden.

Volgens een psycholoog en een psychiater heeft hij antisociale, narcistische en paranoïde karaktertrekken. Om deze reden kan een deel van het gedrag hem niet worden toegerekend. Zonder behandeling is de kans op herhaling groot, stellen de deskundigen. Daarom is behalve de celstraf ook tbs met dwangverpleging opgelegd. Verder is bepaald dat de man na zijn tbs-tijd nog langer onder toezicht komt te staan.

Y.’s advocaat wilde dat zijn cliënt van alles zou worden vrijgesproken. Er is geen bewijs van dwang en wat er ligt, komt van de vrouwen zelf, bepleitte hij.

