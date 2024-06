112-nieuws: auto achtergelaten in berm • A4 tijdje dicht vanwege water

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10.17 Vier arrestaties na mishandeling in Breda Vier mannen zijn afgelopen nacht aangehouden in de binnenstad van Breda. Zij zouden betrokken zijn bij het mishandelen van twee mannen op de Torenstraat. De slachtoffers, een 21-jarige Tilburger en een 29-jarige man uit Berkel-Enschot, zijn in ambulances naar een ziekenhuis gebracht. Beide slachtoffers waren niet goed aanspreekbaar. De man met het bebloede gezicht raakte zelfs even buiten bewustzijn. Hij zou volgens een getuige tegen zijn hoofd getrapt zijn. Lees hier meer.

08.27 Rijstrook A4 dicht vanwege water De rechterrijstrook van de A4 van Rotterdam richting Antwerpen was tot kwart voor tien vanochtend afgesloten bij Hoogerheide vanwege water op de weg. De afsluiting leidde rond halfnegen 's ochtends tot een file vanaf Bergen op Zoom-Zuid.

08.09 Auto achtergelaten in Breda Aan het Breepark Breda is afgelopen nacht een auto achtergelaten. De auto stond half in de berm. De bestuurder was spoorloos. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto te takelen. Intussen weet de politie wie de eigenaar van de auto is. "Die kan het een en ander verwachten qua kosten en een proces-verbaal." De auto werd achtergelaten aan het Breepark in Breda (foto: Instagram wijkagenten Markdal-buiten).

23.29 Aanrijding op het spoor Na een aanrijding reden er gisteravond laat enige tijd geen treinen tussen Breda en Roosendaal. De aanrijding vond plaats rond elf uur, om halftwaalf reden de treinen hier weer volgens schema. Details zijn niet bekendgemaakt.

22.32 Auto en vrachtwagen in berm N2 Een auto en een vrachtwagen zijn gisteravond in de berm beland naast de N2 bij Eindhoven. Bij de crash werd een lichtmast uit de grond gereden. Niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Vermoedelijk ging het mis bij het invoegen op de N2. De auto en vrachtwagen zijn geborgen. Vermoedelijk ging het mis bij het invoegen op de N2 (foto: Dave Hendriks /SQ Vision).