112-nieuws: auto in berm Breda • vuurwapen in auto op A16

13.18 Brug A27 staat open Vanwege een openstaande brug staat er op de A27 van Breda richting Gorinchem een file voor bedrijventerrein Avelingen. Die file was rond kwart over een 's middags zeven kilometer lang en begon bij Hank. De vertraging bedroeg op dat moment ruim een kwartier.

12.50 Vuurwapen in auto op A16 Een 35-jarige man uit Capelle aan den IJssel is afgelopen nacht aangehouden op de A16 bij Zevenbergschen Hoek. De man had met zijn rijgedrag de aandacht van surveillerende agenten getrokken op de A59. Daarop besloten ze hem te controleren. Hij bleek niet onder invloed van alcohol te zijn. Maar tijdens het controleren van de auto, vonden ze daar een vuurwapen. Daarop werd de bestuurder aangehouden. De auto waarin de man reed, is voor verder onderzoek in beslag genomen.

12.02 Fietser rijdt tegen boom Een fietser is afgelopen nacht tegen een boom gefietst naast de Taalstraat in Vught en vervolgens gevallen. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

11.26 Auto ramt gevel huis Breda Een automobiliste is vanochtend met haar auto haar eigen huis binnengereden aan de Koekoekstraat in Breda. Hierbij raakte de gevel zwaar beschadigd. Een boom die in de tuin stond, belandde in het huis. Hoe het mis kon gaan, wordt onderzocht. Er raakte niemand gewond. Lees hier meer. De vrouw ramde met de auto de gevel van haar huis (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Brandweer en de politie kwamen naar de Koekoekstraat in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

11.12 Motorrijder overleden De 24-jarige motorrijder uit Lage Zwaluwe die donderdag in Breda een ongeluk veroorzaakte, is overleden. Dat maakte de politie vanochtend bekend. De man reed op de Terheijdenseweg een 21-jarige fietsster aan. Ze vielen vervolgens allebei. De man reed zonder rijbewijs op zijn motor. Lees hier meer. Het ongeluk in Lage Zwaluwe gebeurde donderdag (foto: Tom van der Put/SQ Vision).

10.38 Trio veroorzaakt overlast in winkel Een 40-jarige vrouw uit Sint Willebrord is gisteravond aan het Markthof in Eten-Leur aangehouden. Zij veroorzaakte daar, samen met twee mannen, overlast in een winkel. Ze liepen in en uit, schreeuwden tegen het personeel en klanten en leken onder invloed te zijn. Agenten spraken de drie aan. De vrouw weigerde zich te identificeren en liep weg. Met een zwaaiende armbeweging sloeg ze een agent een bloedneus, toen die haar arm wilde vastpakken. Ze werd vastgezet. Ze bleek onder invloed van amfetamine.

10.17 Vier arrestaties na mishandeling in Breda Vier mannen zijn afgelopen nacht aangehouden in de binnenstad van Breda. Zij zouden betrokken zijn bij het mishandelen van twee mannen op de Torenstraat. De slachtoffers, een 21-jarige Tilburger en een 29-jarige man uit Berkel-Enschot, zijn in ambulances naar een ziekenhuis gebracht. Beide slachtoffers waren niet goed aanspreekbaar. De man met het bebloede gezicht raakte zelfs even buiten bewustzijn. Hij zou volgens een getuige tegen zijn hoofd getrapt zijn. Lees hier meer.

08.27 Rijstrook A4 dicht vanwege water De rechterrijstrook van de A4 van Rotterdam richting Antwerpen was tot kwart voor tien vanochtend afgesloten bij Hoogerheide vanwege water op de weg. De afsluiting leidde rond halfnegen 's ochtends tot een file vanaf Bergen op Zoom-Zuid.

08.09 Auto achtergelaten in Breda Aan het Breepark Breda is afgelopen nacht een auto achtergelaten. De auto stond half in de berm. De bestuurder was spoorloos. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto te takelen. Intussen weet de politie wie de eigenaar van de auto is. "Die kan het een en ander verwachten qua kosten en een proces-verbaal." De auto werd achtergelaten aan het Breepark in Breda (foto: Instagram wijkagenten Markdal-buiten).

23.29 Aanrijding op het spoor Na een aanrijding reden er gisteravond laat enige tijd geen treinen tussen Breda en Roosendaal. De aanrijding vond plaats rond elf uur, om halftwaalf reden de treinen hier weer volgens schema. Details zijn niet bekendgemaakt.

22.32 Auto en vrachtwagen in berm N2 Een auto en een vrachtwagen zijn gisteravond in de berm beland naast de N2 bij Eindhoven. Bij de crash werd een lichtmast uit de grond gereden. Niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Vermoedelijk ging het mis bij het invoegen op de N2. De auto en vrachtwagen zijn geborgen. Vermoedelijk ging het mis bij het invoegen op de N2 (foto: Dave Hendriks /SQ Vision). Wachten op privacy instellingen...