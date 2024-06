112-nieuws: vrachtwagen en auto in berm N2 • aanrijding op het spoor

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

23.29 Aanrijding op het spoor Na een aanrijding reden er gisteravond laat enige tijd geen treinen tussen Breda en Roosendaal. De aanrijding vond plaats rond elf uur, om halftwaalf reden de treinen hier weer volgens schema. Details zijn niet bekendgemaakt.

22.32 Auto en vrachtwagen in berm N2 Een auto en een vrachtwagen zijn gisteravond in de berm beland naast de N2 bij Eindhoven. Bij de crash werd een lichtmast uit de grond gereden. Niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Vermoedelijk ging het mis bij het invoegen op de N2. De auto en vrachtwagen zijn geborgen. Vermoedelijk ging het mis bij het invoegen op de N2 (foto: Dave Hendriks /SQ Vision).