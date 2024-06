Oud-drummer van Doe Maar overleden, werd later schilder

De oud-drummer van de Nederlandse popgroep Doe Maar, Carel Copier, is overleden. De muzikant woonde in Oeffelt en werd 72 jaar. Hij was al enige tijd ernstig ziek.

Copier was drummer bij het begin van Doe Maar in 1978, net als de eveneens uit Mill afkomstige Jan Hendriks en Ernst Jansz uit Neerkant. Het eerste album van de band, dat ook Doe Maar heette, was toen nog niet heel succesvol. Dat succes kwam pas toen Henny Vrienten uit Tilburg er een jaar later bij kwam. Carel ging in 1981 weg bij de band en werd vervangen door Jan Pijnenburg uit Vught.

Copier was niet alleen drummer bij Doe Maar. Hij nam op verschillende nummers ook de zang voor zijn rekening. Verder schreef hij drie nummers voor Doe Maar. Hendriks en Jansz betreurden het vertrek van Copier.

Na 1981 bleef Copier muzikant. De drummer heeft in 2016 nog meegedaan aan een reünieconcert van de band in de ZiggoDome. En tot voor kort maakte hij nog muziek met zijn band, Boem3, als gitarist. Op de site van deze muziekgroep wordt zijn overlijden een groot gemis genoemd: "We zullen hem herinneren als een vriend en een gedreven mens die prachtige muziek gespeeld en gecomponeerd heeft."

Maar ook als schilder. Copier schilderde ook graag, tot op hoge leeftijd. Op zijn Facebook-pagina deelde hij geregeld zijn werk. Vijf jaar geleden exposeerde hij in het Cultureel Centrum Myllesweerd in Mill.