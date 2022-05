Henny Vrienten krijgt Lennaert Nijgh Prijs voor al zijn muziekstukken

Henny Vrienten is maandag tijdens de uitreiking van de Buma Awards in Bussum postuum geëerd met de Lennaert Nijgh Prijs. Dit is de juryprijs voor beste tekstdichter. De eind april op 73-jarige leeftijd overleden zanger en componist uit Tilburg krijgt de onderscheiding voor zijn muzikale nalatenschap. "Zijn oeuvre is inmiddels net zo breed als zijn tekstschrijverstalent groot was", aldus de jury.

Hans Janssen & ANP Geschreven door