Gedenkteken tegen dierenleed staat nog geen twee uur en dan is 't weg

De Tilburgse afdeling van de Partij voor de Dieren toog zaterdagochtend naar vleesverwerker Vion om een gedenkteken te plaatsen bij de, in haar ogen, ‘dierenleedfabriek’. Twee uur later blijkt het kruis met koeienprint vlakbij de slachterij in Tilburg al te zijn verdwenen. "We hebben het nergens in de omgeving gevonden, iemand heeft het meegenomen."

Zo’n twintig mensen waren erbij zaterdag rond elf uur, compleet met protestborden en sommigen in het zwart gekleed als in een rouwstoet. Vanaf de Insulindestraat liepen ze samen naar Vion aan de Enschotsestraat. De Tilburgse afdeling vindt dat een slachterij niet thuishoort in Tilburg. "Een stad waar zoveel inwoners en ambtenaren zich inspannen voor een verbetering van het milieu en klimaat."

Het protest bij Vion zaterdagmiddag.

Het kruis, bevestigd aan een boom, was bedekt met een doek en werd in alle rust onthuld. “Op het moment van de onthulling was er geen sprake van tegenstand, alles verliep bijzonder vredig”, vertelt Roderick*. Hij is lid van de werkgroep die het protest organiseerde.

De onthulling van het monument.

Twee uur later kreeg hij een foto toegestuurd van een boom zónder monument, vertelt hij met verbazing in z'n stem. “We hebben voor de plaatsing netjes toestemming gevraagd bij de gemeente en het is goedgekeurd. Het mocht daar gewoon staan. Het is waarschijnlijk verwijderd door iemand die een andere mening heeft.”

"Het zou een slechte voorbereiding zijn als we dit niet hadden ingecalculeerd."