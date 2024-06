‘Alles is weg’, Gerrit (84) woest nadat gemeente bloemen kapot maait

Het was een paradijs voor zijn bijen, de berm langs de Zandbergseweg in Sint Hubert. De 84-jarige imker Gerrit hield de zestig meter lange berm voor zijn huis met veel toewijding bij. Maar de gemeente heeft het binnen een paar minuten volledig verwoest. “Ik wist niet wat ik zag, ik moest wel drie keer kijken.”

Zichtbaar verdrietig loopt Gerrit Nabuurs naar wat overgebleven is van het stukje natuur naast een smal weggetje in het buitengebied. “Hier zien we de strook die de gemeente weggemaaid heeft. Het stond vol bloemen waar mijn bijen altijd op vliegen. Maar nu is alles kapotgemaakt.”

"Hier stond geen onkruid, hier stond geen gras."

“Boerenwormkruid, weg. Honingklaver, weg. Steenklaver, weg. Smalle weegbree, weg. Hopperupsklaver, weg. Het is allemaal weg. Het komt wel terug, maar het duurt zeker anderhalve maand”, gaat de imker uit Sint Hubert verder. Vorig jaar heeft Gerrit de berm ingezaaid met allerlei bloemen voor de bijen. “De berm was opengemaakt voor de aanleg van kabels. Een kale, zwarte vlakte bleef over. Ik wilde hier bloemen voor de bijen en voor de hele natuur.” En dat was dus gelukt, de gemeente liet vorig jaar de berm dan ook met rust. Daarom had de imker ook niet verwacht dat de grasmaaier langs zou komen. “Ik hou de hele berm over een lengte van zestig meter netjes bij. Hier stond geen onkruid, hier stond geen gras. Alleen maar bloeiende bloemen voor de bijen.” In de ochtend had Gerrit nog wat onkruid verwijderd uit de berm. Een paar uur later schrikt hij zich helemaal rot. “Ik wist niet wat ik zag, ik moest wel drie keer kijken.”

"Ze hebben excuses aangeboden."

‘Waar is dat voor nodig’, was de eerste gedachte van de 84-jarige bijenhouder. “Daarnaast is het ook veel te vroeg, hier hadden nog dieren kunnen zitten te broeden.” Een stukje verderop zit een eend nog elf eieren uit te broeden. “Als ze die weggemaaid hadden schiet er niks meer van over, alleen de veren.” Voor de bijen heeft het niet direct grote gevolgen, weet Gerrit. “Maar er komt wel minder nectar en stuifmeel binnen. Vooral de stuifmeel is erg, dat betekent minder voedsel voor de jonge bijen.” Het is een pechjaar voor Gerrit: afgelopen winter zijn alle bijen overleden. “Dat had ik in zestig jaar nog nooit meegemaakt. En nu zijn alle bloemen weggemaaid.” De dieren kwamen om door Varroatose, een dodelijke bijenziekte. De inwoner van Sint Hubert heeft direct de gemeente Land van Cuijk woedend opgebeld. “Ze zijn een dag later komen kijken en hebben hun excuses aangeboden. Ze hebben gezien dat het eigenlijk niet gemaaid had moeten worden”, weet Gerrit te vertellen. “Ze gaan waarschuwen om bloemen niet meer te maaien.” De imker hoopt dat meer gemeenten dit lezen, dan heeft hij toch nog iets bereikt.

Reactie gemeente Land van Cuijk De gemeente Land van Cuijk bestaat nu ruim twee jaar na een fusie van vijf gemeenten. Door het samenvoegen van het maaibeleid is niet altijd maatwerk meer mogelijk. We proberen dat uiteraard wel, maar het betekent dat sommige stukken berm die ingezaaid zijn door particulieren, toch soms gemaaid kunnen worden. Dat is in dit geval ook gebeurd. De aannemer die voor ons maait, probeert overigens wel rekening te houden met ingezaaide stukken berm. Maar het is lastig om ieder ingezaaid stuk in beeld te hebben.