112-nieuws: man met mes bij station • ongeluk op A58

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

07.28 Ongeluk op A58 De linkerrijstrook van de A58 van Breda richting Tilburg is afgesloten bij Tilburg-Reeshof na een ongeluk. De afsluiting leidde rond kwart over zeven 's ochtends tot een negen kilometer lange file vanaf knooppunt Galder, goed voor een halfuur vertraging.

01.07 Man met mes bij station Eindhoven Een man is afgelopen nacht aangehouden bij het station in Eindhoven. Hij had een mes bij zich en inbrekersspullen. Het mes en de inbrekersspullen zijn in beslag genomen. De man heeft een boete gekregen. Foto: Instagram politie Frans

00.49 Jongeren gooien muntje naar auto De politie in Helmond had gisteren een stevig gesprek met een groepje jongeren nadat een van hen een muntje gooide naar een voorbijrijdende auto. De bestuurder schrok daar erg van. De ouders van de jongeren zijn op de hoogte gebracht van wat er gebeurd was. De politie in Helmond sprak de jongeren aan op het gooien van het muntje naar de auto (foto: Instagram politie Helmond)