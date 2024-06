Boeren naar Brussel voor protest: 'Niets doen is geen optie'

Een grote groep Brabantse boeren vertrok maandagnacht naar Brussel om daar deze dinsdag deel te nemen aan een groot boerenprotest. Ze vertrokken rond halftwee 's nachts met hun tractoren onder meer vanaf een verzamelpunt in Schaijk. Ze reden via Someren, om collega's die daar wachtten op te halen, en gingen vervolgens door naar de grensovergang bij Valkenswaard. Enkele uren later gingen ook boeren die zich verzameld hadden in Wagenberg op weg.

Het gaat dinsdagochtend om in totaal zo'n 200 tractoren, die samen een stoet van zeker 8 kilometer vormen. Rond acht uur was het grootste deel daarvan probleemloos de Belgische grens gepasseerd. "We willen de burger voor de verkiezingen eens goed wakker schudden, zodat ze de goede kant op stemmen", vertelt oud-melkveehouder Marcel Rijkers die met zijn tractor uit Schaijk vertrok.

Foto: Noël van Hooft

'Gezamenlijk willen we onze stem laten horen'

Rijkers had gehoopt dat meer boeren zouden meerijden, maar dankzij het drogere weer van de afgelopen dagen kunnen in sommige delen van Nederland boeren weer het land op, zegt hij. "Boeren zijn ook murw gemaakt door de overheid, die elke maand met nieuwe regels komt. Ze denken: laat maar. En het is natuurlijk ook gewoon ver, 180 kilometer door het donker." Vanuit Someren reden zo'n zestig tractoren naar België. Hier ging het om boeren uit Oost-Brabant, Limburg en Duitsland. Een van de deelnemende boeren is Piet van Kampen uit Deurne. "Gezamenlijk willen we onze stem laten horen in Brussel", liet hij bij vertrek weten. "Deze week zijn de Europese verkiezingen, daar draait eigenlijk alles om. We hebben provinciaal en landelijk al geprobeerd de verkiezingen te beïnvloeden en zachtjes aan proberen we dit in Europa ook een beetje, want daar wordt het beleid gemaakt. De Green Deal - het Europese klimaatbeleid.- moet de vuilnisbak in, gewoon afschaffen." En daar heeft hij zo'n uren durende rit met de tractor naar Brussel graag voor over. "Niets doen is dus geen optie!"

Foto: Noël van Hooft

'De Green Deal gaan we helemaal onderuit schoffelen'

Ook melkveehouder Maarten Linders uit het Limburgse Nederweert-Eind reist af naar België. "Dat we allemaal gezamenlijk hier zijn, geeft wel een speciale sfeer", vertelt hij terwijl hij om zich heen kijkt. "De bedoeling is dat wij in Brussel een duidelijk verhaal vertellen", vult Walter Joosten van Farmers Defence Force Europe aan. "Dat wat ze de afgelopen jaren daar gedaan hebben, helemaal nergens op slaat. De Green Deal van Frans Timmermans gaan we helemaal onderuit schoffelen. Wij zullen laten zien, met goede toespraken, dat de Green Deal eigenlijk een verzonnen iets is van Timmermans en Diederik Samsom, dat totaal overbodig is en de natuur totaal geen goed doet."

Foto: Noël van Hooft