Kevin voert al weken actie tegen Israël: ‘Van beelden Gaza moet ik huilen'

Al twee weken slaapt filosofiestudent Kevin de Winne (23) op het terrein van de universiteit van Tilburg. Hij voert actie omdat hij, zoals veel studenten over de hele wereld, wil dat de universiteit de banden met Israëlische universiteiten verbreekt. Hij kan niet anders, zegt hij: “Ik moet huilen als ik zie hoe een tentenkamp waarin mensen veilig zouden moeten zijn in vlammen opgaat.”

Een grote tent met blauw zeil dient als gezamenlijke ruimte. Geen overbodige luxe in weken waarin het veel regent. Kevin: “We eten samen, lezen boeken en studeren. We hebben zelfs karaoke gedaan.”

De tentjes van de actievoerders, zo’n dertig in totaal, staan op een grasveldje midden op het universiteitsterrein. Aan een houten tafel zitten zes studenten. Op de tafel ligt de Palestijnse vlag. Het is het eind van de ochtend en rustig. “Je moet natuurlijk een keer douchen”, legt Kevin uit. “In de avond zijn hier zo’n dertig man.”

Het sniffen tussen het praten door verraadt een verkoudheid. Twee weken in de tent in de regen is Kevin niet in de koude kleren gaan zitten. Toch is hij vastbesloten door te gaan met zijn actie. “Ik ben heel politiek actief. Ik ben een persoon van kleur, dus onderdrukking zit in mijn leven”, legt hij uit.

De oorlog in Gaza grijpt hem aan. “Als iemands stem wordt gesmoord door bommen, geweld en onderdrukking, dan moet je opstaan. Als er 36.000 mensen sterven in zeven maanden, kun je niet meer zwijgen, dan moet je opstaan”, zegt hij met trillende handen.

Toch gaat het leven voor de meeste studenten op de universiteit gewoon door. Onderweg naar hun college of tentamen lopen ze langs de tentjes. Ik vind het wel goed dat ze hun stem laten horen”, zegt Marinde. Een jongen die passeert is laconieker. “Mij maakt het allemaal niet uit. Iedereen moet lekker doen waar-ie zich goed bij voelt.” Een ander: “Ik heb er niet veel mee.” En of het zin heeft? “Ik denk het niet, maar leuk dat ze het proberen.”