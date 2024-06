112-nieuws: afval en heg in brand • boeren protesteren in Vught

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

05.41 Afval en heg in brand Aan de Brabantstraat in Oss woedde gisteravond rond een uur of elf brand. Rondom een ondergrondse afvalcontainer stond afval en grofvuil in lichterlaaie. Ook een heg had vlam gevat. De politie was als eerste ter plaatse. Een agent hield voor de zekerheid een brandblusser gereed, mocht het vuur zich naar geparkeerde auto's verspreiden. Dat gebeurde gelukkig niet. De brandweer had de brand vervolgens snel onder controle. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.