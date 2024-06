Vrouwen lastiggevallen in bosgebied: politie krijgt tips én namen

De politie heeft meerdere tips ontvangen over de man die in Roosendaal meerdere vrouwen belaagde. "Er zijn zelfs verschillende keren namen genoemd", schrijft de politie op X. Eerder deze week werd in de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht een compositietekening van de dader gedeeld.

De man zou vermoedelijk betrokken zijn bij zeker vijf zaken in de buurt van het Roosendaalse bosgebied Visdonk, waarbij vrouwen werden lastiggevallen of zelfs mishandeld. Die speelden zich af tussen april en november 2023. Zo werd één van de vrouwen plots van haar fiets getrokken door de man. Pas toen ze begon te gillen, vertrok hij. Een paar maanden later viel hij een wandelaar van achteren aan. En zo zijn er dus nog een aantal gevallen waarbij vrouwen uit het niets werden belaagd door de man in zwarte kleding. De politie onderzoekt de binnengekomen tips op dit moment.