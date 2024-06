112-nieuws: autodief ramt politieauto • stadsbus rijdt voetganger aan

13.17

Een voetganger is op de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal gewond geraakt na een botsing met een bus. Het gebeurde op een plek waar vaker mensen oversteken, maar die daar officieel niet voor is bedoeld. Het slachtoffer is met spoed door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg was na het ongeluk een tijdje afgesloten in beide richtingen.