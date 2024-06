112-nieuws: scooter en bakwagen botsen • verdachte schutter (17) opgepakt

16.27

Een jongen van 17 jaar is dinsdagavond in Tilburg aangehouden voor een schietpartij enkele uren eerder in Gilze. Dat maakt de politie woensdag bekend. De verdachte schoot vanuit een voorbijrijdende auto op een man die net op straat bezig was om zijn gegevens uit te wisselen na een ongeval. Dit alles gebeurde in de Nieuwstraat in Gilze. Op dinsdagavond wist een arrestatieteam de 17-jarige jongen in te rekenen op het Paletplein in Tilburg.