Actievoerder die theatershow verstoorde opgespoord, Lenny Kuhr is blij

Lenny Kuhr is blij dat een van de pro-Palestijnse actievoerders die haar optreden in het theater in Waalwijk verstoorden, is opgespoord. Dat vertelt Kuhrs manager en man, Rob Frank, aan Omroep Brabant. De actievoerder is een 36-jarige vrouw uit Oosterhout. Ze is op 21 mei verhoord door de politie en gaf aan betrokken te zijn geweest bij de actie in het theater.

De Eindhovense zangeres heeft net een reeks optredens afgerond. Haar eerstvolgende optreden is in september. Rob Frank is daarom 'even haar mond', legt hij uit. "Het seizoen is qua optredens nu afgesloten. We zijn blij dat we eindelijk een beetje rust hebben na alle commotie."

'Wij vinden dit toch mooi'

Die commotie kwam op gang toen een optreden van Lenny Kuhr in theater De Leest in Waalwijk werd verstoord door pro-Palestijnse actievoerders. Een 36-jarige vrouw uit Oosterhout werd onlangs dus verhoord. Er deden ook nog drie andere bezoekers mee aan de actie. Wie zij zijn, is nog onduidelijk.

Voor Kuhr is de identificatie een opluchting, zegt haar man Rob Frank. "Wij vinden dit toch mooi. Als de politie zegt dat ze onderzoek gaat doen, vraag je je toch af of dat iets gaat opleveren. Nou, in dit geval dus wel. Het is altijd prettig als er een potentiële dader gevonden wordt. Het recht moet zijn loop hebben, hopen we."

De vrouw uit Oosterhout is nog niet vervolgd. Kuhr en Frank willen nog niet zover vooruitkijken. "Of dat gaat gebeuren, zien we dan wel weer."

Joods

De reden van het verstoren van het optreden van Lenny Kuhr heeft te maken met de oorlog tussen Israël en Hamas in de Gazastrook. Het protest is een vorm van pro-Palestijns activisme. De demonstranten riepen pro-Palestijnse leuzen, strooiden met flyers en scholden de zangeres uit.

Lenny Kuhr is van Joodse afkomst, heeft familie in Israël en reist daar dan ook regelmatig heen. Eind vorig jaar ging ze nog naar Israël omdat haar kleinzoon, die vecht in het Israëlische leger, gewond was geraakt. Haar dochters en ex-man wonen ook in dat land.

In oktober sprak Kuhr haar steun uit voor het Israëlische volk tijdens een manifestatie in Amsterdam.

