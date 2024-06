Europese verkiezingen: stembussen geopend • proef met klein stembiljet

07.57

In Boekel kunnen kiezers hun stem uitbrengen op een nieuw, klein stembiljet. Het is een proef die wordt gedaan in vijf Nederlandse gemeenten. Het stembiljet ziet er heel anders uit dan de reguliere stembiljetten, het is 40 bij 30 centimeter.

Het belangrijkste verschil is de opmaak. Op het nieuwe biljet staan op de bovenste helft alleen de namen en logo's van de partijen, op de onderste helft de nummers (en geen namen) van de kandidaten. De kiezer brengt zijn stem uit door het vakje rood te maken van de partij van zijn voorkeur, en vervolgens het vakje bij het nummer van de gewenste kandidaat.

Na verkiezingen kijkt het ministerie van Binnenlandse Zaken hoe de proef is verlopen en wat er beter kan. Daarna wordt besloten of het nieuwe stembiljet in heel Nederland wordt ingevoerd.