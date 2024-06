112-nieuws: berg snoeihout in brand • vier auto's botsen op A58

15.09

Op de A2 tussen Maastricht en Den Bosch is vanmiddag vertraging door een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Mensen die op de snelweg rijden tussen de knooppunten Leenderheide en Ekkerswijer komen in de richting van Den Bosch in de file te staan. De vertraging was rond kwart over drie zo'n twintig minuten.