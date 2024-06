112-nieuws: fietser komt onder een auto • drugslab in bedrijfspand

21.15

Een vrouw is gisteravond rond kwart over zeven in Hoogeloon met haar auto ondersteboven in een aardappelveld terechtgekomen. Dat gebeurde aan de Burgemeester van Woenseldreef.

Het slachtoffer reed van Hapert naar Hoogeloon en verloor op de Dijkstraat de macht over het stuur. Ze schampte een boom, kwam met haar auto in een sloot terecht en vloog vervolgens met het voertuig over de kop in een aardappelveld.

De vrouw raakte bekneld met haar voeten en moest door de brandweer worden bevrijd. Ze is in een ambulance behandeld. Het is onduidelijk welk letsel ze heeft opgelopen. De weg werd tijdelijk gesloten.