Alpe d'HuZes live: 'Op de berg ben je allemaal vrienden van elkaar'

Kees en zoon Ties fietsen doen voor de tweede mee aan de Alpe d'HuZes. Vorig jaar moest Kees afhaken omdat hij zwaar verkouden was. Naast dat hij zich ziek voelde, voelde hij zich enorm schuldig. Kees heeft al veel dierbaren verloren waaronder zijn beste vriend aan kanker. "Meedoen voelt als het enige wat ik kan doen om kanker niet meer dodelijk te laten zijn. Zijn zoon Ties was wel fit en fietste hem vorig jaar twee keer. "Ik heb hem gewoon meegegeven aan een vreemde om samen de berg te beklimmen", zegt Kees. "Bizar, maar hier kan dat want hier zijn we een grote familie ook al kennen we elkaar niet persoonlijk." Dit jaar gaan vader en zoon in de herkansing.