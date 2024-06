Alpe d'HuZes: ruim 18 miljoen opgehaald voor onderzoek naar kanker

15.25

Op zijn 16e moest hij zijn been laten amputeren. "Dat is niet te doen", zegt zijn moeder. In haar hand een kaars met Tijns naam. "Hij wilde op de hoogste plek op de berg", vertelt ze. Vader Michiel vertelt dat Tijn inmiddels 23 jaar is en vorige week is afgestudeerd. "Hij is altijd doorgegaan. We zijn zo trots op hem. Hij heeft ons daarmee ook geholpen." En daar staat de kaars nu te branden en lopen Tijns ouders de laatste meters van hun tweede en laatste beklimming vandaag.