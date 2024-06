Dode vrouw waarschijnlijk twee dagen voor ze werd gevonden al omgebracht

De 43-jarige vrouw die twee weken geleden dood werd gevonden in haar appartement in Goirle, is waarschijnlijk twee dagen eerder, op woensdag 22 mei, om het leven gebracht. Dat concludeert de politie op basis van onderzoek. De vrouw werd op vrijdag 24 mei dood gevonden in het appartement aan het Wildpleintje. De politie is nu op zoek naar camerabeelden van de woensdag daarvoor.

Het is vast komen te staan dat de vrouw die woensdagavond om zes uur nog in leven was. Ook is uit onderzoek duidelijk geworden dat het slachtoffer in ieder geval na negen uur die avond niet meer reageerde op contactpogingen. De politie houdt er dan ook rekening mee dat ze tussen die tijdstippen om het leven is gebracht.

Reden voor de politie om mensen uit Goirle en omgeving te vragen of ze camerabeelden hebben van die woensdagavond tussen zes en negen uur.

De politie nam vrijdagmiddag 24 mei een kijkje in het appartement na een melding dat er geen contact meer mogelijk was met de vrouw. Agenten vonden vervolgens haar levenloze lichaam. Na enkele dagen onderzoek kwam de politie tot de conclusie dat de vrouw om het leven was gebracht.

DIT IS OOK INTERESSANT:

Dode vrouw in appartement kwam om het leven door een misdrijf