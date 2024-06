Vrouw (82) thuis overvallen: jongens van 15 en 17 opgepakt

Een jongen (17) uit Nuenen en twee jongens (15 en 17) uit Eindhoven zijn dinsdag aangehouden voor een woningoverval. Dat laat de politie donderdag weten. De drie minderjarigen worden ervan verdacht dat ze in maart een 82-jarige vrouw in haar huis in Valkenswaard hebben overvallen.

Het drietal wist op 17 maart binnen te komen in het huis van de vrouw aan de Duithof. Dat ging niet zonder geweld. Rond kwart voor zes in de middag werd er bij haar op de deur geklopt. Ze keek door een klein venstertje naar buiten en zag iemand met z'n rug naar de deur staan. Toen ze de deur open deed, duwde een onbekende jongen haar vol geweld tegen de grond en hield haar vast. Nog altijd angstig

De twee andere jongens kwamen ook binnen, doorzochten haar hele huis, maar namen uiteindelijk niks mee. De vrouw raakte lichtgewond. De politie laat weten dat ze nog steeds angstig is door de overval. "Ze gaf aan dat ze heel blij is met het nieuws over de aanhoudingen", aldus de politie. Buurtonderzoek en sporenonderzoek leverde de politie veel informatie op en uiteindelijk kwam ze daardoor bij deze drie jongens uit. Zij zitten vast voor verder onderzoek. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.