Zonder frietje speciaal en Dr. Pepper geen Groots: ‘Hij komt hier thuis’

Het is een traditie voor Guus Meeuwis en zijn band: voor de start van Groots met een zachte G een frietje eten bij De Willem. Dat zorgde de eerste keer voor zenuwen bij frietenbakker Chris Rooijakkers, maar ondertussen is het alsof Guus thuiskomt. Het geheim van zeventien jaar Groots? Een frietje speciaal, frikandel speciaal en een blikje Dr. Pepper.

“Dit is de Groots-friettent”, begint Chris als we binnenkomen. “Dit jaar komt hij hier voor de zestiende keer een frietje eten. Guus hoort er gewoon bij, het is thuiskomen.”

In 2006 was het eerste Groots-concert. Dat jaar stuurde Guus Meeuwis iemand naar De Willem om frietjes te halen. “Ik kreeg een briefje met de setlijst van Groots in mijn handen, alle liedjes stonden erop. Op de achterkant stond de bestelling voor de hele crew, ook voor Guus Meeuwis.” Met trots ging Chris de bestelling maken.

Een jaar later kwamen Guus Meeuwis en zijn band zelf langs om bij Chris wat te eten. “Dan heb je even zenuwen, dan komt er een grote ster binnen.” Maar die zenuwen zijn na al die jaren wel verdwenen. “Er gaat altijd een kleine tinteling door mijn lichaam als ik Guus en de band zie aankomen, de eerste minuut is altijd bijzonder en daarna is het weer normaal. Het is alsof Guus bij ons thuis komt eten.”

De bestelling van Guus Meeuwis: frietje speciaal, frikandel speciaal en een Dr. Pepper. “Die Dr. Pepper is echt belangrijk voor bijna de hele band. Ze noemen het motorcross-cola, een Pepper hoort erbij”, weet Chris.

Over wanneer de Tilburgse zanger een frietje komt eten doet Chris een beetje vaag, maar iets in zijn friettent verraadt het. Achter de kassa hangt namelijk een gitaar van Guus Meeuwis met de tekst: ‘dank voor de heerlijke zaterdagmomenten’.

