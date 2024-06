Eindhovense Pride vlaggen hangen 24 uur en zijn nu al vernield of gestolen

Speciaal voor de eerste Eindhoven Pride, die zaterdag wordt gehouden, is het centrum opgefleurd met speciale Eindhoven Pride-vlaggen. Woensdag zijn de eerste exemplaren opgehangen, maar binnen 24 uur zijn de eerste vlaggen al verdwenen of vernield. “Mijn gevoel zei al dat dit zou gebeuren”, zegt Johan Stribos, voorzitter van Queer040.

“Ik snap niet dat je aanstoot neemt aan een vlag en daarop je frustratie of boosheid uit. Het is gewoon iets tofs”, vindt Stribos. Want de vlag staat voor: ‘iedereen hoort erbij’. Ze werd vorig jaar speciaal voor de Pride Walk en Eindhoven ontworpen: het logo van de stad is er in verwerkt. “Veel mensen omarmen deze vlag, ook buiten de lhbtiq-gemeenschap zijn er veel besteld.” “Er zit ook geen politieke boodschap achter. Je moet je bedenken dat voor mensen uit deze gemeenschap de regenboogvlag ook betekent dat als deze boven de deur hangt, je er veilig en welkom bent.” Vorig jaar werden bij een speciale actie zo’n 250 van deze vlaggen weggegeven en in de stad opgehangen. Ook toen werden vlaggen vernield of gestolen.

De Stichting Queer 040 is een organisatie die twee jaar geleden is opgericht om een bijdrage te leveren aan de integratie en emancipatie van LHBTIQ+'ers in Eindhoven. De club houdt samen met COC Eindhoven, een belangenorganisatie voor LHBTIQ+'ers, zaterdag voor de eerste keer de Eindhoven Pride.

Het COC Eindhoven deed vorig jaar april aangifte nadat een groep van twintig mensen bij een pand van het COC werd belaagd. Een vrijwilliger werd geslagen en een regenboogvlag die aan de gevel hing, werd eraf getrokken en geprobeerd in brand te steken. Volgens het COC ging het om voetbalsupporters. Afgelopen november gebeurde het nog een keer. “Daarom rekende ik er nu ook op”, zegt Stribos. Of het de tijdgeest is dat deze vlaggen al snel worden vernield, durft de 38-jarige Eindhovenaar niet te zeggen. “ Maar er is wel sprake van een verharding van de maatschappij. Sinds corona staan veel meer mensen tegenover elkaar.”

Het Stratumseind hangt inmiddels vol met deze kleurrijke vlag (foto: Queer 040).

Toch blijft Stribos optimistisch gestemd. “We gaan gewoon door met het centrum te laten kleuren”, zegt hij strijdvaardig. “We zijn vandaag begonnen met Stratumseind en het ziet er fantastisch uit.” Ook tijdens de Pride zaterdag zal de stad een en al regenboog worden, voorspelt Stribos. “We hebben een zestien meter lange vrachtwagen in de regenboogkleuren en er loopt ook een groep met een 12 meter lange regenboogvlag rond”, verklapt Stribos. In totaal zijn er 34 groepen die meedoen aan de Pride. “En de burgemeester loopt ook mee!”