Molenaar boos op gemeente die hoge flats dicht bij molen wil bouwen

Molenaar John uit Veldhoven is boos. Heel boos. De gemeente Veldhoven is van plan een torenflat te bouwen in de buurt van zijn molen De Adriaan. Dat heeft een negatief effect op hoe de wind straks in en door de wieken waait. ‘Bedankt, gemeente Veldhoven’ is de sarcastische tekst die John op zijn geliefkoosde molen heeft gekalkt.

"Ik ben al vanaf mijn dertiende hier molenaar en nu bijna zestig. Het lot van de molen die al vijf generaties in de familie is, gaat me aan m'n hart. Door de plannen van de gemeente is er geen toekomst meer voor de ruim honderd jaar oude molen De Adriaan", vertelt de boze molenaar. "Door de komst van de hoge flats vliegt de wind straks alle kanten op en dus ook de wieken van de molen. Die slijten daardoor sneller en kunnen zelfs afbreken."

Gemeente Veldhoven begrijpt zorgen molenaar

Wethouder Caroline van Barkel van de gemeente Veldhoven zegt de zorgen van de molenaar te begrijpen. "De molen is beschermd en als gemeente hebben we een wettelijke verplichting om onderzoek te doen wat wel en niet mogelijk is in de omgeving. Dat onderzoek wordt nu gedaan en dan weten we of we de molen in zijn huidige gebruik respecteren in de bouwplannen of dat we nog een aanpassing moeten doen."

John vreest echter het ergste. "In de loop van de jaren is de molen steeds verder ingebouwd en de gemeente is nog meer van plan te bouwen hier in de buurt. Maar de twee flats op 130 meter afstand van 42 meter hoog die nu gepland staan, zijn de druppels die de emmer doen overlopen", aldus John. "Je ziet nu al dat de molen op het ene moment hard draait en op het andere moment stilstaat. En dat wordt met de komst van de flats alleen maar erger. Het wordt straks echt gevaarlijk om met de molen te draaien."

Inwoners zamelen handtekeningen in tegen de plannen

John snapt dat er gebouwd moet worden in Veldhoven, omdat er heel veel mensen bijkomen die bij ASML werken. Maar de flats op deze korte afstand moeten volgens hem minder hoog worden. "We zijn trots op ASML, maar respecteer het verleden en de geschiedenis. Want er zijn in Veldhoven al zo weinig monumenten en zeker levende monumenten zoals deze molen", aldus molenaar John.

Inwoners van Veldhoven die molen De Adriaan een warm hart toedragen hebben een petitie opgesteld tegen de komst van de hoogbouw. Volgens de opstellers wil de gemeente Veldhoven het dorpse karakter van de Dorpsstraat/Provincialeweg vernietigen met 'stadse' fratsen. De verstoring van het molenbiotoop kan grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van de historische molen uit 1906. Die petitie is inmiddels al 787 keer ondertekend.

