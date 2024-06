Boek over 'de echte Ferry Bouman' mag toch worden verkocht na aanpassing

Het boek over de Eindhovense drugscrimineel Janus van Wesenbeeck mag toch worden verkocht als de foto's van twee undercover politieagenten onherkenbaar worden gemaakt. Dat meldt Crimesite.nl. Van Weesenbeeck werd gebruikt als voorbeeld voor Ferry Bouman in de serie Undercover. De Belgische staat eiste eerst dat het boek uit de winkels werd gehaald.

Het boek wordt in België tijdelijk uit de handel genomen totdat de gezichten van de twee undercover politieagenten onherkenbaar worden gemaakt. Eerst eiste de Belgische staat dat de voorraad van de boeken werd vernietigd en dat ook de undercovernamen Billy en Nina uit het boek werden gehaald. Toch zijn de uitgever, auteur en de Belgische staat tot een compromis gekomen.

In Nederland voerde de Belgische Staat half mei een kort geding tegen het boek. De rechtbank in Utrecht besloot dat het boek niet uit de handel genomen hoefde te worden, maar dat de foto's van de twee agenten bij een eventuele herdruk onherkenbaar moeten worden gemaakt.

'De echte Ferry'

En dat terwijl het boek over drugscrimineel Janus van Weesenbeeck al in april verscheen. De crimineel werd bij het grote publiek bekend als 'de echte Ferry'. Ondanks dat de makers tot op de dag van vandaag ontkennen, beweert Van Weesenbeeck dat de Netflix-serie op hem is gebaseerd.

De Eindhovenaar woonde op een vakantiepark in het Belgische Lommel en was betrokken bij internationale drugshandel. Twee politieagenten verbleven tijdens een groot onderzoek naar de criminele organisatie in opdracht van de Belgische justitie undercover naast Van Wesenbeeck.

Zij werden vrienden met de familie, waardoor ze samen op de foto stonden. Deze foto's worden nu dus onherkenbaar gemaakt.