Hoe hoog staat het water? Het krijtbordje van Jos (71) verklapt het

Op zijn klompen en gewapend met een krijtje schrijft Jos Korthout (71) al ruim tien jaar de huidige waterstand op bij de visafslag in Woudrichem. Hij houdt daarmee een lange traditie in stand. "Ik zie in één oogopslag dat die voor de tijd van het jaar best hoog is."

In een omgebouwde inloopkast, bezaaid met mappen, boeken, kantoorartikelen en veel prullaria, houdt Jos Korthout uit Woudrichem dagelijks de actuele waterstanden bij. "Het water uit Keulen is over twee dagen hier. Als het daar stijgt, gaat het hier ook stijgen", vertelt hij aan de hand van informatie van een peilstation van Rijkswaterstaat in Vuren, waterpeilen.nl en de Duitse waterstaat.

Die traditie werd lange tijd in ere gehouden, totdat Jos op een dag zag dat het bordje leeg bleef. Jammer, vond hij, ondanks dat iedere visser of schipper tegenwoordig de actuele situatie kan vinden via internet. "Het is niet meer van deze tijd, maar ik vind het belangrijk om die traditie levend te houden." Hij vond iemand die de taak zeven jaar op zich nam, waarna Jos het krijtje van hem overnam. Inmiddels houdt hij de waterstanden al ruim tien jaar bij.

Het bijhouden van de waterstand gebeurde vroeger via de radio. Vissers en schippers werden zo op de hoogte gesteld van de huidige situatie, onder andere over de bovenstroom van de Rijn, legt Jos uit. De informatie verscheen ook op een krijtbordje bij Coöperatieve Visserijvereniging de Hoop, bij de waterpoort in Woudrichem.

De liefde voor water is er al van jongs af aan bij de 71-jarige stadsgids, die aan de Lagere Zeevaartschool in Amsterdam studeerde en werkzaam was als matroos en stuurman. Als kind kwam Jos vaak samen met zijn ouders vanuit Dongen naar de strandjes in Woudrichem. "Door het water te zien en te voelen is mijn liefde ontstaan. Daar kan ik heel lyrisch van worden. Moet je die glinstering eens zien", zegt hij met een grote glimlach op zijn gezicht. "Water is ongelofelijk fascinerend. Ik vind het heilig."

Schotbalken en ontruimingen

"Als ik nu naar het water kijk, zie ik in één oogopslag dat het voor de tijd van het jaar best hoog is", vertelt Jos turend over de Boven-Merwede bij de veerpont naar Slot Loevestein. "De damwand staat normaal net onder of boven water. Die is nu helemaal niet eens te zien." Als het water echt hoog komt te staan, worden er schotbalken in de waterpoort gelegd.

Twee jaar geleden stond het water zelfs zo hoog, dat camping De Mosterdpot, in een uiterwaard in Woudrichem, nog ontruimd moest worden. "Het kan hier een meter hoog komen", vertelde de beheerder toen aan Omroep Brabant. De komende dagen hoeft Woudrichem geen hoogwater te vrezen. "Welnee", verzekert Jos stellig. "Het water zal tien tot twintig centimeter stijgen, maar daarna zakt het weer naar een normaal peil."