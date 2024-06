Tilburg en Eindhoven krijgen islamitische middelbare school

De omstreden initiatiefnemer Soner Atasoy mag een islamitische middelbare school in Tilburg beginnen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besloten. De uitkomst is tegen het zere been van de gemeente Tilburg. Zij zag liever dat stichting islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) de school zou opzetten, omdat die al een islamitische basisschool in de stad runt.

De islamitische middelbare school zal de naam Novum Saeculum Lyceum Tilburg krijgen. Hier kunnen leerlingen mavo, havo en vwo volgen. Vanaf het schooljaar 2025-2026 biedt de gemeente onderdak aan deze school. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep Tilburg. "We gaan ervan uit dat de stichting op korte termijn contact met ons opneemt voor een gesprek over de huisvesting."

Omstreden oprichter

Soner Atasoy is de initiatiefnemer achter de nieuwe school. Hij is ex-directeur van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum. In 2020 werd hij ontslagen door de Amsterdamse school nadat zijn werkwijze in opspraak raakte. Later werd het ontslag door het gerechtshof als onwettig verklaard en ontving Atasoy een vergoeding. Hierna richtte Atasoy een islamitische privéschool in Den Haag op. De school kreeg de naam 'Het Achterhuis Lyceum'. De naam was een verwijzing naar de schuilplek van Anne Frank en dat zorgde voor boze reacties.

Atasoy probeerde zijn nieuwe middelbare school in acht steden te beginnen, maar hij slaagde hier alleen in Tilburg in. Naar schatting heeft hij zo’n 600 tot 800 verklaringen gekregen van ouders met een kind in de leeftijdscategorie van 10 tot 12 jaar. Dit waren er genoeg voor een mavo-, havo- en vwo-afdeling.

Kamervragen over de Soner Atasoy

De gemeente Tilburg gaf eerder aan dat ze de oprichting van de school liever anders had gezien. "Wij hebben als gemeente bij nieuwe schoolinitiatieven de mogelijkheid een zienswijze in te dienen bij DUO. Dat hebben we gedaan. We hebben aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar een initiatief vanuit het zittend islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) bestuur in Tilburg", zegt de woordvoerder.



Tweede Kamerleden Daan de Kort en Bente Becker van de VVD stellen kamervragen over de nieuwe school in Tilburg. Ze vragen de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs onder andere of hij de mening deelt dat het onwenselijk en zorgwekkend is dat Soner Atasoy opnieuw een school sticht. Ze verwijzen daarbij naar 'Het Achterhuis' en naar waarschuwingen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Volgens de AIVD heeft Atasoy contacten met salafistische aanjagers.

Goedkeuring voor school in Eindhoven

Het Novum Saeculum Lyceum Tilburg zal overigens niet de eerste islamitische middelbare school van Brabant zijn. In Eindhoven komt er namelijk ook een islamitische middelbare school. "Met trots en dank voor Allah kondigen wij aan dat het initiatief voor de eerste islamitische middelbare school in Eindhoven officieel is goedgekeurd! Dit betekent dat Medina College Eindhoven binnenkort van start kan gaan", schrijft de school vrijdagmiddag op Facebook.

