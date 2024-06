112-nieuws: politie zoekt plofkraakauto • jongen gewond na botsing

13.15

Een jongen op een elektrische bromfiets is op de Beemdkant in Lieshout gewond geraakt nadat hij botste met een auto. De auto kwam uit een zandpad en zag de jongen over het hoofd. Er landde ook een traumahelikopter. De jongen was aanspreekbaar. Hij is onder begeleiding van een trauma-arts met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant is het nog onduidelijk hoe ernstig de jongen gewond geraakt. De bromfiets waarop hij reed was een dag oud.