112-nieuws: auto vliegt uit de bocht • airfryer veroorzaakt woningbrand

21.44

De brandweerlieden moesten de voordeur openrammen voordat ze met het blussen konden beginnen. Nadat het blussen voorbij was, werden ventilatoren ingezet om de woning te ontdoen van de rook. Er raakte niemand gewond. De Eindstraat was geruime tijd afgesloten. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners deze avond bij te staan.

Een airfryer heeft vanavond in Veldhoven een woningbrand veroorzaakt. Dit gebeurde aan de Eindstraat. Door nog onbekende oorzaak vatten de keukenkastjes boven de airfryer vlam, waardoor het hele huis onder de rook kwam. De brandweer was er snel bij, omdat ze eerder op de avond in Veldhoven een meisje uit een netelige situatie had gered.

21. 40 - Meisje met been vast in hek

Een meisje van drie is vanavond bekneld komen te zitten met een been in het hek van een glijbaan in Veldhoven. Het kind was aan het spelen in speeltuin De Hazewinkel aan de Sondervick toen ze vast kwam te zitten. Eerst werd geprobeerd haar been met baby-olie te verlossen. Toen dat mislukte, werd de brandweer gealarmeerd. Met een spreider werden de spijlen uiteen gezet waardoor het kind zich kon bevrijden. Ze maakt het goed en heeft als troost van de hulpdiensten een knuffel gekregen.

De brandweer heeft er ook voor gezorgd dat de spijlen van het hekwerk in originele positie werden teruggebracht.