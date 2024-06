Drie mannen op heterdaad gepakt na vondst drugslab

In een loods aan de Bergdijk in Someren is woensdagochtend een drugslab ontdekt. De politie heeft drie verdachten aangehouden die in het lab aanwezig waren. Het gaat om een 71-jarige man uit Someren, een 43-jarige Tilburger en en 58-jarige Belg van wie de woonplaats niet bekend is gemaakt. Opmerkelijk feit: op dezelfde locatie werd in 2020 ook al een drugslab aangetroffen.

In de loods werden ook deze keer synthetische drugs gemaakt, vermoedelijk gaat het om MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen, aldus de politie. "Het gaat om aanzienlijke hoeveelheden. Die zijn aangetroffen diepvrieskisten. Ook zijn materialen voor de productie voor synthetische drugs ontdekt. Dit alles wordt na de ontmanteling afgevoerd en op een veilige manier verwerkt", meldt de politie in een toelichting. De hulp van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is ingeroepen om het drugslab veilig te ontmantelen. Het is niet de eerste keer dat er aan de Bergdijk een drugslab wordt gevonden. Eerder gebeurde dat al in 2020. Destijds werden er bij een inval grote hoeveelheden chemisch afval en tientallen wapens gevonden. En werd ook drugsafval geloosd. De mensen achter dat lab zijn veroordeeld. De vermeende bende die er toen achter zat, staat momenteel voor de rechter in Den Bosch. Tegen hen zijn hoge celstraffen geëist. Voor zover bekend is er geen verband. Dit artikel kun je ook bekijken in onderstaande video waarin de presentator met behulp van AI is gegenereerd:

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT: Lees hier alles over de ontdekking in 2020 Justitie wil Eindhovense vader en zoon lang de cel in voor leiden drugslabs