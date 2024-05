Justitie wil Eindhovense vader en zoon lang de cel in voor leiden drugslabs

1/2 De twee ketels in het drugslab in Neerkant van ieder 1600 liter (Foto: politie).

Ze runden drugslabs in Brabant en België. Giftig chemisch afval lieten ze gewoon wegstromen in de grond. De politie kon ze opsporen en donderdag eiste de officier van justitie jarenlange celstraffen tegen de 16 leden van een Eindhovense drugsbende, onder wie een vader en zoon die aan het hoofd zouden staan van de bende.

De bende regelde de productie van meth, xtc en speed. Misschien al wel tien jaar lang, denkt het OM.

Dat deden ze in amfetaminelabs aan de Bergdijk in Someren (ontdekt in december 2020) en aan de Heiktrak in Neerkant (ontdekt in februari 2021). De labs werden bevoorraad vanuit een loods in Helmond.

Belgische labs

Maar ook in het Limburgse Lottum en in diverse Belgische plaatsen werd drugs geproduceerd. In Merksplas, Oud-Turnhout en zelfs in twee labs in Peer. Bij een van die labs werd ook drugsafval geloosd in de grond. De recherche ontdekte ook dat er in een van die labs in Peer 15 miljoen xtc-pillen zijn gemaakt. Goed voor een miljoenenopbrengst.

Specialisten becijferden dat er duizenden kilo's drugs zijn gemaakt. "Het ligt voor de hand dat hier astronomische bedragen zijn verdiend," zei de officier van justitie.

Hij somde de vijf kenmerken van de bende op: grootschalig, internationaal, schadelijk, gecorrumpeerd en gewelddadig. Grondstoffen werden uit China gehaald. De afzetmarkt was vermoedelijk Australië, Engeland en Noorwegen, stelt het OM.

Criminele chats

Mensen die in de labs werkten of schuren verhuurden, zijn intussen al veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Dankzij miljoenen criminele chats uit Encrochat, Sky en Anom kwam er ook bewijs wie er achter zaten.

Want de verdachten stuurden elkaar berichtjes en foto's over de labs in Neerkant en Someren. Een van de verdachten die maar net kon ontkomen aan de politie, stuurde het volgende bericht: ‘De plek is gevallen, wouten daar. Kutzooi. Wat moet ik doen?’ Een ander berichtte over een ander ontdekt lab: ‘We zijn de lul.’

De politie onderschepte ook berichten over 'blokken' (cocaïne), maar over ook gesjouw met tassen vol cash geld. Van 50.000 tot wel 90.000 euro.

Invallen

De politie volgde de verdachten stiekem, filmde ze en luisterde ze ook af. In oktober 2022 werden bijna alle verdachten opgepakt tijdens een van de grootste politieacties van de eeuw in Brabant. 1100 opsporingsambtenaren werden ingezet. Op 40 locaties waren zoekacties. Onder meer bij het woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven. In Oeffelt vond de politie een lab in aanbouw.

Dat leidde tot een aanklacht tegen zestien verdachten. Die staan deze en volgende maand voor de rechtbank in Den Bosch. De vermeende leidinggevenden zijn een Eindhovense vader (53) en zoon (28). Die hoorden 14 jaar en 11 jaar tegen zich eisen. De andere strafeisen liepen uiteen tussen de negen maanden en 10 jaar. De vader (53) is de enige die in voorarrest zit.

Claims

Er liggen schadeclaims voor de labs in Someren en Neerkant, tot boven een kwart miljoen euro. De provincie Noord-Brabant wil de kosten verhalen op vijf verdachten.

De verdachten zwijgen en willen geen vragen beantwoorden. De komende weken komen hun advocaten aan het woord. De uitspraken worden half juli verwacht.

