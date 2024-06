Universiteit Tilburg en Eindhoven breken banden met Israël niet na protest

De universiteiten in Tilburg en Eindhoven gaan hun samenwerking met hun Israëlische partners niet stopzetten. Ze schuiven daarmee alle protesten en demonstraties tegen de oorlog in Gaza op hun campus aan de kant. Hun standpunt wordt gedeeld door alle universiteiten in Nederland, zo blijkt uit een gezamenlijke brief die ze hebben geschreven aan dagblad Trouw. In Tilburg wordt nog steeds gedemonstreerd.

De rectoren van de vijftien universiteiten laten in de brief weten 'de individuele academische vrijheid van onderwijs en onderzoek' te beschermen. De universiteiten schrijven dat zij 'sowieso' nooit banden met een heel land zullen verbreken, tenzij de overheid dat oplegt, zoals bij Rusland het geval was. Ze verwijzen naar het al bestaande protocol waarbij ze zusterinstellingen die kernwaarden schenden daarop aanspreken, en zich van deze organisaties distantiëren 'als zo'n gesprek niet mogelijk blijkt'. Minister blij

Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf laat in een reactie weten blij te zijn dat universiteiten zich uitspreken voor 'een zorgvuldige weging van samenwerkingsverbanden'. "Dat moet vrij zijn van intimidatie, druk of dreiging met geweld." Het is volgens de minister van belang dat de academische gemeenschap samen de academische vrijheid bewaakt. "Het is een academische kernwaarde dat wetenschappers in vrijheid mogen bepalen met wie en naar welke vragen zij onderzoek doen. In tijden van conflict kunnen internationale academische samenwerkingsverbanden een kans bieden om een open lijn te behouden en kritische tegenstemmen te laten klinken." Tentenkamp

Op het terrein van Tilburg University en de TU/e hadden studenten begin mei tenten opgezet om zo deel te nemen aan het landelijke protest. Een van de belangrijkste eisen is dat de universiteiten hun banden met Israël verbreken. Op de Tilburgse campus wordt nog steeds gedemonstreerd. Er staan ongeveer 30 tentjes met demonstranten op de campus. "Een naar onderbuikgevoel hebben we, want we missen informatie. Daarom blijven we", zo liet een van de demonstranten dinsdag nog weten aan Omroep Brabant,