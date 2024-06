Frans Bauer heeft al twee jaar een zwembad maar zwemt er amper in

Frans Bauer zwemt misschien in het geld, maar hij stapt zelden in zijn eigen zwembad. De populaire volkszanger zegt tegen het blad Weekend dat hij al twee jaar een groot zwembad in de tuin heeft, maar dat hij er zelf amper in is geweest. Frans is bang dat een frisse duik zijn optredens in gevaar kan brengen.

Er zijn volgens Frans meerdere redenen om het zwembad dicht te gooien. Als de kleinkinderen in de tuin lopen, is er een risico dat ze in het zwembad vallen. En dat zou opa Bauer volgens Weekend niet op zijn geweten willen hebben. Zwemmersoor

Voor zichzelf ziet Frans ook een groot risico. Door in het zwembad te plonzen zou de volkszanger kans lopen om oorontsteking te krijgen. "Ik ben daar bang voor", bekent hij in de laatste editie van Weekend. Het zogeheten zwemmersoor, een ontsteking van de huid van de ingang van het oor, is voor Frans dus de belangrijkste reden om het zwemmen aan anderen over te laten. Zonder een goed gehoor, kan de volkszanger niet goed presteren op het podium. Overigens leunt de Bauer-familie niet alleen op de muzikale carrière van Frans. Hun nieuwe reallifesoap 'De Bauers, 20 jaar later' werd geregeld door anderhalf miljoen tv-kijkers bekeken. De realityserie gaat ook de grens over. De Belgische tv-zender VTM gaat het programma vanaf 11 juni uitzenden.