112-nieuws: auto ondersteboven na botsing • drietal steelt luchtverfrissers

11.30

Een 37-jarige automobilist reed gisteravond een lichtmast uit de grond en crashte daarna in een greppel naast de Bredaseweg in Tilburg. Een agent die rond halftien onderweg was naar zijn werk zag de man slingerend rijden. Hij seinde zijn collega's in. Toen die daar aankwamen, was de auto al gecrasht. De automobilist was onder invloed van alcohol en is aangehouden.