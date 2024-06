112-nieuws: vals kenteken en vuurwapen • paard en ruiter vallen in sloot

15.46

Een paard en ruiter zijn vanmiddag rond half twee in een sloot aan de Nieuweweg in Berlicum terechtgekomen. Na een schrikreactie belandde het paard samen met de ruiter in de naast de weg gelegen sloot. De man bleef ongedeerd maar het dier kon niet op eigen kracht uit de sloot komen. De brandweer bood hulp in samenwerking met een klein landbouwvoertuig. Nadat het paard uit de sloot was getakeld heeft het nog even in het veld gelegen waarna het op eigen kracht samen met de ruiter naar huis is gewandeld.