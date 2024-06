Justitie eist 24 jaar tegen 'Bolle' Jos Leijdekkers voor cokesmokkel

Voor de rechtbank in Rotterdam is 24 jaar gevangenisstraf geëist tegen Jos Leijdekkers uit Breda, alias Bolle Jos. Hij is volgens justitie een grote speler in de internationale cocaïnehandel. En hij beraamde een moord. Leijdekkers zelf is niet bij zijn proces en heeft geen advocaat gestuurd. In de bijna lege extra beveiligde zittingzaal waren alleen een groepje journalisten en medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM).

"De zaak Leijdekkers!", riep de gerechtsbode in de wandelgangen, zoals het hoort bij de start van een proces. Niemand reageerde.

De Bredanaar heeft goede redenen om onder te duiken. Hij wordt gezien als een van de grote drugshandelaren van Nederland. Misschien wel de grootste. Waar op de wereld hij zich schuilhoudt, dat weet alleen hijzelf.

Octopus

"Zijn verblijfplaats achterhalen en zelfs in contact komen met hem is nog niet gelukt. Na drie jaar zoeken vond het OM het tijd om deze zaken aan u voor te leggen," zei de officier van justitie aan het begin van het proces.

Op de aanklacht staan in totaal acht misdrijven. Zeven gevallen van cokesmokkel. Bijna 7000 kilo, van oktober 2019 tot en met mei 2020. De drugs zaten verstopt tussen allerlei soorten producten: bevroren inktvis, metaalkorrels en vruchtenpulp. In deze zaken zijn al veel mensen veroordeeld. Zo kreeg in de 'octopuszaak' kopstuk Isaac 'Bom' B. 12 jaar cel. Alleen de grote baas ontbrak nog, want zo ziet justitie Leijdekkers.

Macht

De politie merkte dat Leijdekkers blokken coke importeerde met zijn eigen logo: de bijnaam 'Holly. Voor het OM is dat een teken dat hij een machtige speler is. "Zijn invloed reikt tot aan de landen waar cocaïne wordt geproduceerd." Justitie sluit niet uit dat de Bredanaar een jaaromzet had van misschien wel twee miljard euro.

Zijn smokkelroutes liepen via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Een van die importen ging fout. Een container met 179 kilo coke bleek per ongeluk naar Finland verscheept.

'Gijzelen'

Leijdekkers stuurde zes man om hem te kapen. Maar dat ontaardde in geweld. Chats van Leijdekkers tonen volgens het OM aan hoe Leijdekkers zijn reddingsteam aanstuurde. ‘Domineren broer (..). Chauffeur gijzelen (..) Je houd ze onder schot'.

'Laten slapen'

Leijdekkers zou verder begin 2020 een moord hebben beraamd op de Utrechtse sportschoolhouder Robin van Ouwerkerk Leijdekkers zou twee mannen hebben gevraagd of ze hem voor 200.000 euro kunnen 'laten slapen', zoals dat heet. 'Dit is het adres van die hond', chatte Leijdekkers. Hij stuurde de mannen een foto van het slachtoffer.

De liquidatie ging niet door, mogelijk omdat een van de twee mannen werd opgepakt. Politie en justitie hebben Van Ouwerkerk altijd gezien als de bouwer van de martelkamer in Wouwse Plantage en hij was ook verdachte. Maar hij werd ernstig ziek en is intussen overleden.

Schaats

Het bewijs bestaat uit een grote hoeveelheid chatberichten, screenshots en foto's uit de criminele berichtendienst SyECC. Experts ontdekten iets bijzonders bij acht accounts. Ze waren de enige met het wachtwoord 'Schaats'.

Bovendien kwam er een specifiek zinnetje alleen maar in die accounts voor ‘Alles op zen gangetje’ Dat woordje 'zen' gebruikte hij vaker, zoals in een verjaardags-chat. Bovendien werden typische woorden steeds hetzelfde geschreven: 'morge' (goedemorgen) en 'alsow' voor also (ook)

El Presidente

Vermeende handlangers van Leijdekkers noemen hem 'Pres', een afkorting van 'El Presidente'. Dat is zijn bijnaam. Het OM gebruikte overigens geen enkele keer de bijnaam Bolle Jos tijdens het proces.

Jos Leijdekkers (1991) kwam als tiener al in aanraking met justitie en is ook veroordeeld voor een schietpartij in Scheveningen in 2011. In 2016 stond hij nergens meer ingeschreven in Nederland. Zijn laatst bekende adres was in Marbella.

Hij werd bekend in mei 2022, na een opsporingsbericht over de verdwijning van de Amsterdamse Naima Jillal. Daar is hij nog steeds van verdacht.

Leijdekkers wordt ook in België uitgebreid vervolgd Hij kreeg niet zo lang geleden 12 jaar celstraf opgelegd voor drugssmokkel. En in Antwerpen kan er binnenkort nog 12 jaar bij komen.