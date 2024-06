Opnieuw problemen voor buurtboerderij: nu kassen en groente vernield

Bij buurtboerderij Phood Farm aan de Rielsedijk/Puttensedreef in Eindhoven zijn deze week op verschillende dagen vernielingen aangericht. De kassen waar groente in staan zijn ingegooid en de kweekwaren zelf zijn daar kapotgetrapt. Vorig jaar had de buurtboerderij ook al problemen. Toen werden biggen met stenen bekogeld.

De buurtboerderij zegt in een reactie dat de vernielingen deze week verdeeld over drie dagen hebben plaatsgevonden. Het glas is ingegooid en de groenten die in de kassen wordt gekweekt zijn vertrapt. "We hebben melding gemaakt bij de politie", aldus Tim Elfring van Phood Farm.

Bij de buurtboerderij denken ze dat minderjarigen de vernielingen hebben aangericht. "Waarschijnlijk hebben ze het uit verveling gedaan. Het is tussen zes en elf in de avond gebeurt, de tijd dat ze verveeld buiten op pad gaan."

Phood Farm zegt maatregelen te hebben genomen. Zo zijn er camera's geïnstalleerd en is er een samenwerking met de lokale politie opgestart. Ook zijn nabijgelegen scholen geïnformeerd over het wangedrag. De hoop is dat scholen hun leerlingen aanspreken over de consequenties van dit gedrag, mochten zij het in hun hoofd halen.