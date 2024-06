Deze camera's van ProRail helpen bij het pakken van vandalen op het spoor

Spoorwegbeheerder ProRail zet steeds vaker camera's in om te voorkomen dat mensen iets doen bij het spoor dat niet door de beugel kan. Zo konden vrijdag vijf jongeren in de kraag worden gevat die in Vught verkeersborden op het spoor gooiden. "De camera's staan de hele dag aan. Dus de kans dat je met zoiets wordt gepakt, is aanzienlijk", zegt Herman van der Veen van ProRail.

Ze staan bij spoorwegovergangen, stations en op andere hotspots. In Nederland kijken ProRail-medewerkers nu ruim met zeshonderd camera's mee naar de situatie op het spoor. En dat aantal groeit alleen maar, zegt Herman van der Veen van ProRail. Hij is Officier van Dienst bij de incidentbestrijding van de spoorwegbeheerder. Hij stuurt de medewerkers van de incidentbestrijding aan en heeft ook contact met de mensen bij ProRail die de camerabeelden daadwerkelijk bekijken. Dankzij een camera bij de spoorwegovergang aan de Loonsebaan in Vught had ProRail vrijdag snel door dat er vijf jongeren met verkeersborden aan het slepen waren. Van der Veen: "De camera's sturen automatisch een signaal als er iets afwijkends gebeurt. Daardoor zagen we de jongelui lopen. We bellen in zo'n geval direct de politie, die ook kan meekijken met de camera. Bij ons krijgt op zo'n moment de treinverkeersleiding een seintje dat er mogelijk iets gevaarlijks op het spoor gebeurt. Die kan de machinisten dan waarschuwen."

"Het wordt veel makkelijker om iemand op heterdaad te pakken."