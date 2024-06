112-nieuws: omgewaaide boom in Roosendaal • ongeluk met twee vrachtwagens

06.59

Wijkagenten in Bladel ontdekten vanochtend vroeg op twee verschillende plaatsen een auto in de sloot. Een van de bestuurders was geslipt op het natte wegdek. Deze was ongedeerd. De bestuurder van de andere auto was nergens te bekennen, maar de wijkagenten konden deze opsporen. Ook die was niet gewond maar wel erg geschrokken.