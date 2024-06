Van schimmelhuis naar nieuwbouw: 'Mama, ik adem veel beter'

"We ademen eindelijk geen vochtige lucht meer in", vertelt Angelica Farla (34) opgelucht. Na 7 jaar kon de moeder van twee haar huis vol schimmel achter zich laten en een nieuwe start maken in een nieuwbouwhuis in Etten-Leur. "De meiden nodigen eindelijk weer vriendinnetjes thuis uit en we worden uitgerust in plaats van moe wakker."

"De oudste zei laatst: 'Mama, ik adem veel beter'. Ze is echt aan het ontstressen. Ze ademt geen vochtige lucht meer in", vertelt Angelica blij. Zij en haar dochters genieten volop van alle kleine dingen. "De jongste is constant aan het zingen en het dansen. En we kunnen hier op blote voeten door het huis lopen!"

"Mijn kinderen zijn om de haverklap ziek."

Zeven jaar lang lag Angelica in de clinch met woningcorporatie Alwel. Niet alleen zij, maar ook haar buren in de Kerkstraat hadden al tijden last van schimmel. "Mijn kinderen zijn om de haverklap ziek. Dit is slopend", vertelde ze begin februari. De bewoners hingen spandoeken op en Angelica gooide haar beschimmelde matras in de voortuin. Alwel maakte excuses en na een huisbezoek van de vestigingsmanager raakte alles in een stroomversnelling.

Angelica Farla bij haar vorige huis in de Kerkstraat.

Begin juni verhuisde Angelica en haar kinderen naar een nieuwbouwhuis verderop in Etten-Leur. "We komen hier allemaal tot rust", vertelt Angelica. "Alleen het ademhalen al... De schone lucht scheelt zoveel. Door al het vocht konden we niet goed ademhalen. Het nieuwe huis is dus letterlijk en figuurlijk een verademing. We slapen allemaal heel goed en worden uitgerust in plaats van moe wakker."

"Omdat we al die tijd in die ellende hebben gezeten, genieten we nu extra hard."