Serval loopt los in woonwijk: dit is hoe gevaarlijk het dier kan zijn

De serval, een katachtige uit Afrika met scherpe klauwen en tanden. Je zou maar in de Helmondse wijk Houtsdonk wonen en weten dat deze grote kat ergens rondsluipt. Maar hoe gevaarlijk is het beest eigenlijk?

Ze zien er misschien schattig uit, vooral als het van die kleine fluffy kittens zijn. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat de beesten de afgelopen jaren steeds populairder zijn geworden.

De beesten hebben een elegant uiterlijk met hun goudkleurige vacht met zwarte stippen en strepen, hun slanke postuur, lange poten en grote oren. Waar Stichting AAP voorheen maar twee of drie meldingen per jaar kregen, zijn het er sinds 2020 tientallen per jaar.

"Waarschijnlijk omdat steeds meer mensen iets bijzonders willen en servals veel vaker aangeboden worden. Niet alleen door fokkers, maar ook op Marktplaats en Instagram", legt woordvoerder Peter de Haan van Stichting AAP uit.

Een serval staat sinds kort op de lijst van verboden huisdieren in Nederland. Er geldt wel een overgangstermijn. Wie voor 1 januari 2024 zo'n dier al in huis had, mag het gewoon houden totdat het doodgaat.