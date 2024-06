Massaal geld ingezameld voor nabestaanden van vermoorde marechaussee Toon

In vier dagen tijd is er massaal geld ingezameld voor de nabestaanden van Toon Brood (49). De marechaussee uit Roosendaal werd eind mei doodgeschoten in zijn huis op Curaçao. Vrijdag werd een verdachte aangehouden in de moordzaak. Inmiddels is ruim zeventienduizend euro ingezameld.

Het geld is bedoeld om de vrouw en zoon van Brood te ondersteunen. "Omdat ze door het overlijden van Toon halsoverkop terugkomen naar Nederland, staan ze hier straks met lege handen in een leeg huis. We willen geld inzamelen om hun huis op te knappen en aan te kleden", schrijven leden van zeulband De Naoweeën. Brood was tot aan zijn dood lid van de zeulband uit Roosendaal. "Wij verliezen in hem een ontzettend geliefd persoon, die altijd een enorme spil binnen onze groep is geweest", zo schreven de initiatiefnemers. Doodgeschoten in huis

Brood woonde met zijn gezin op Curaçao voor zijn baan als onderofficier bij de Koninklijke Marechaussee. Op 31 mei werd hij in zijn huis doodgeschoten nadat drie mannen er waren binnengedrongen. Zijn vrouw was op dat moment ook thuis. Volgens de NOS zat Brood die avond op het terras toen ze een geluid hoorden. Hij ging kijken en vervolgens klonk er een schot. De overvallers kwamen met maskers binnen, doorzochten het huis en dwongen de vrouw om geld en autosleutels af te geven. Daarna vertrokken de mannen met de auto.

