Jongen (17) die vluchteling in rug schoot krijgt maximale jeugdstraf

De verdachte die vorig jaar een bewoner van de vluchtelingenopvang in Oss vanuit het niets beschoot, is veroordeeld voor poging tot moord. De rechtbank in Den Bosch legde de inmiddels 17-jarige schutter maandag de maximale straf voor een minderjarige op: twee jaar cel en jeugd-tbs. "Hij heeft een 15-jarige jongen in koelen bloede neergeschoten", aldus de rechter.

In een lege zittingszaal motiveerde de voorzitter van de rechtbank waarom de minderjarige schutter is veroordeeld voor poging tot moord. “Er is sprake van voorbedachte rade, omdat hij een paar weken voor de schietpartij het wapen heeft gekocht. Hij is bewust met dat doorgeladen wapen op zak rond gaan fietsen in Oss op zoek naar een willekeurig slachtoffer.”

De 15-jarige vluchteling stond in oktober vorig jaar samen met een vriendje op straat in Oss. De destijds 16-jarige schutter kwam hen tegemoet fietsen, maar fietste eerst verder. Toen hij zag dat de jongens wegfietsten, ging hij achter ze aan. Hij pakte zijn vuurwapen uit zijn jaszak en schoot het slachtoffer vanuit het niets in zijn rug. De schutter sloeg vervolgens op de vlucht.

De rechtbank vindt alleen de maximale straf, twee jaar jeugddetentie, passend gezien de aard en de ernst van de schietpartij. “Hij heeft geprobeerd een leeftijdsgenoot van het leven te beroven door hem zonder enige aanleiding op straat neer te schieten. Het slachtoffer overleefde de aanslag ternauwernood.”

Jeugd-tbs

Ook neemt de rechtbank het de verdachte zeer kwalijk dat hij ‘geen enkel inzicht gaf in zijn laffe en gewetenloze daad’. Tijdens de inhoudelijke behandeling, die vanwege de minderjarige leeftijd achter gesloten deuren plaatsvond, beriep de dader zich continu op zijn zwijgrecht. Waarom de jongen uit Heerhugowaard in Oss op de vluchteling schoot, blijft onduidelijk, want uit niets blijkt dat de dader en het slachtoffer elkaar kennen.

Het motief van de dader blijft daarmee een raadsel. Tijdens zijn daad was er sprake van een gedragsstoornis, zwakbegaafdheid, ADHD en een ernstig bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. De rechtbank beschouwt de 17-jarige jongen als verminderd toerekeningsvatbaar. Daarom is naast de maximale jeugdstraf ook een volgens de rechtbank noodzakelijke PIJ-maatregel, oftewel jeugd-tbs, opgelegd. “Voor een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte, de aanpak van zijn ernstige problematiek en het voorkomen van herhaling”, aldus het vonnis.

