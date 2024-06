Nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre komt ook uit als boek

Paul van Loon schrijft een kinderboek over de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre, dat laten uitgeverij Leopold en de Efteling weten. Het verhaal 'Danse Macabre - het begin' gaat over een noodlottige avond die zich afspeelt in een mysterieuze abdij.

Hoe angstaanjagend het boek gaat zijn, moet nog blijken. Maar de uitgeverij licht al wel vast een tipje van de sluier op. Hoofdrolspelers in het boek zijn Florian en Isabelle. Zij mogen van hun pleegvader absoluut niet naar de abdij. Want daar gebeuren mysterieuze dingen.

Het ware verhaal achter Danse Macabre

Als ze op een avond toch achter de koorbankjes kruipen in de abdij, zien ze hoe een orkest Danse Macabre speelt en een zwarte schaduw over de muzikanten trekt. De abdij begint in te storten en zij moeten ontsnappen. Dat is het begin van 'bloedstollende gebeurtenissen' en het ware verhaal achter Danse Macabre.

Wie het boek wil lezen moet nog even geduld hebben, want het verschijnt pas in oktober. Het is voor lezers vanaf negen jaar. Paul van Loon schreef al vaker boeken over de Efteling. Zo schreef hij onder meer over de attractie Raveleijn en over sprookjesbosbewoner de Sprookjes Smokkelaar.

Ontwerper Jeroen Verheij liet eerder al zien wat er allemaal staat te gebeuren in het nieuwe themagebied. Bekijk hier hoe de Danse Macabre er straks uit gaat zien.