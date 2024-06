Met een brandweerwagen of witte koets naar je eindexamendiner

Ze zijn te jong om alcohol te drinken. En een galabal met cola en sinas is 'niet leuk'. Het Hub van Doornecollege in Deurne organiseert daarom ieder jaar een galadiner voor de vmbo-leerlingen. Ze komen in stijl aan bij het restaurant. Niet met de fiets of met een gewone auto, maar met tractoren, een koets, een brandweerwagen, luxe wagens en een graafmachine.

"Over twee dagen horen de leerlingen of ze geslaagd zijn. Maar vandaag willen we iedereen al in het zonnetje zetten", vertelt leraar Nederlands Maarten van de Weijer. "De meeste leerlingen zijn 16 of 17, dus ze mogen geen alcohol drinken. We hebben weleens een galafeest met frisdrank gedaan, maar dat vonden de leerlingen niets. Die zaten te wachten tot ze weg mochten." Koets met witte paarden

Een galadiner is de oplossing. Iets wat meer scholen doen. De leerlingen hebben alles uit de kast getrokken, zowel qua kleding als vervoer. De markt in Deurne staat vol met de bijzondere wagens. Het geluid van paarden klinkt. Een witte koets met leerlingen wordt voortgetrokken door twee paarden. Het is een prachtige entree. "Net een sprookje van Disney", zegt Van de Weijer door de speaker. De optocht trekt veel bekijks. Claxons klinken. Stijn (17) zit als bijrijder in de cabine van een gloednieuwe vrachtwagen: "Ik kon dit via het werk regelen, het was de makkelijkste keuze." Hij vindt het een leuke afsluiting van het schooljaar. "Na afloop gaan we nog met zijn allen naar de lokale kroeg."

Stijn komt met een vrachtwagen naar school. (foto: Omroep Brabant)

Na 22.00 uur wordt er alsnog gedronken, weet ook Van de Weijer. Dan gaan veel leerlingen naar de lokale kroeg. "Daar gaan wij als school niet over." Na afloop zuipen

Vijf meisjes zitten samen in galajurken achter in een Volkswagen-busje, terwijl de muziek uit de boxen knalt. "Daarna gaan we zuipen", roept een van hen. "En daar drinken we geen sinas en cola." Ze vinden het een leuke dag. Peter Gillis als chauffeur

Sommige leerlingen hebben zelfs bekende Brabanders opgetrommeld. Want daar rijdt niemand anders dan Peter Gillis in een luxe Rolls Royce. "Deze dames sjiek voor de deur afzetten", legt hij uit. "Het is een heel bijzondere dag, maar één keer in je leven", zegt een van hen. "Wij stuurden Peter een appje met de vraag of hij wilde rijden." Met spanning kijken ze uit naar de uitslag van hun examens. "Deze avond kunnen we even de zorgen vergeten." Bank in graafmachine

Gijs en Tessa zitten in het bakje van een graafmachine, waar ze een bankje in hebben gezet. "Ik kijk hier al vier jaar naar uit. De laatste dag van school", zegt Gijs die zich geen zorgen maakt over de examenuitslag. Tessa is ook nog niet gespannen. "Ik denk dat het woensdag erger is." Ze vindt het jammer dat bij het diner geen bier geschonken wordt. "Maar hierna gaan we nog naar Bright Side," doelt ze op een lokale bar. Dan komt het met die alcohol dus toch wel goed en hebben de leerlingen in ieder geval een goede bodem.