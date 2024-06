Jan vindt zijn peperdure robotmaaier in stukken terug in de sloot

Eerst vond hij de deksel en scherven in de berm. Later zag Jan Roefs (65) zijn gestolen robotmaaier op de kop in een sloot vlak bij zijn huis in Oirschot liggen. "Ik denk dat ze hier over het hek op het gazon zijn gesprongen en hem hebben meegenomen." Voor de dader(s) heeft Jan geen goed woord over: "Ik kan me daar beter niet over uitlaten, want dat gaat niet goed komen."

Jan (65) baalt flink. "Die maaier kostte 4.500 euro en was niet verzekerd. En hij heeft nu geen enkele waarde meer omdat hij kapot, hier verderop aan de Notel, in de sloot lag. Ik denk dat-ie midden in de nacht is meegenomen."

Zaterdagmiddag zag Jan zijn maaier niet meer in het station in zijn tuin aan de Oude Grintweg staan. "Toen ben ik gaan zoeken, maar ik kon hem nergens vinden. Ik dacht meteen: die is meegenomen." Zondagmorgen vond Jan vijfhonderd meter van zijn huis de maaier in de sloot. "Ze zijn hier over het hekwerk gesprongen, op het gazon. Ik denk dat ze onderschat hebben hoe zwaar de maaier is. Dat ze hem uit hun handen hebben laten vallen en dachten: 'Hier kunnen we toch niks meer mee.'"

Verderop aan de Oude Grintweg is een hangplek. Jan denkt dat de jongeren die daar zitten er mogelijk iets mee te maken hebben. "Ze zitten vaak aan het lachgas en aan de drank. Die komen hier dan langs gereden onderweg naar huis." Toch weet hij niets zeker. "Het is te hopen dat hoe meer mensen op de hoogte zijn van wat er is gebeurd, des te groter de kans is dat iemand iets weet."